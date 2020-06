Réactions de la classe politique à la décision nord-coréenne de couper ses liaisons téléphoniques avec Séoul

Photo : YONHAP News

Conformément à sa décision, la Corée du Nord n’a pas répondu ce matin à tous les appels téléphoniques de la part de sa voisine du Sud. Dans l’après-midi, les autorités sud-coréennes vont tenter à nouveau leur chance de joindre leurs homologues du Nord, avant de plancher sur les mesures à prendre.En attendant, la classe politique n’a pas tardé à réagir. Le Minjoo, le parti au pouvoir, estime que le régime communiste a décidé de couper les canaux de communication avec le Sud en protestation contre les envois de tracts hostiles par-dessus la frontière, tout en l’exhortant à revenir sur sa décision.C’est le chef de son comité politique, Cho Jeong-sik, qui a tenu ces propos. Pour lui, rien ne peut justifier les mesures portant atteinte à la confiance intercoréenne, difficilement instaurée via trois sommets entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. Dans le même temps, le député a évoqué le fait que le gouvernement de Séoul avait d’ores et déjà promis d’empêcher des dissidents nord-coréens et d’autres militants de lâcher des prospectus dénigrant le régime de Pyongyang.Dans le camp d’en face, le président du groupe parlementaire du Parti du Futur Unifié (PFU), la première formation de l’opposition, a affirmé que la décision du Nord avait pour objectif de perturber d’abord les relations intercoréennes. Selon Joo Ho-young, l’État ermite tente de se sortir d’une situation interne extrêmement difficile.Par ailleurs, le député du PFU a fustigé un projet de loi du gouvernement sud-coréen, visant à interdire les lancers de pamphlets anti-Pyongyang, dénonçant une attitude « obséquieuse ».