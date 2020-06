10 % des utilisateurs de téléphones mobiles ont recours à la 5G

Photo : YONHAP News

L’opérateur de téléphonie mobile SK Telecom a vu le nombre de ses abonnés au réseau 5G franchir le cap des 3 millions, presqu’un an après sa mise en service.Selon le ministère sud-coréen de la Science et des TIC, le chiffre s’est élevé à 2,86 millions fin avril, soit une progression de 7,7 % en glissement mensuel. À ce rythme, il devrait avoir atteint 3,07 millions fin mai.Son rival KT comptait 1,92 million d’inscrits au réseau ultra-rapide fin avril et au 31 mai, ils devraient être 2,08 millions. LG U+, de son côté, est supposé d’avoir plus de 1,7 million d’abonnés.En conséquence, en cumul des trois principaux opérateurs, entre 6,9 et 7 millions d’habitants ont recours à la 5G, soit 10 % des utilisateurs de téléphones portables en Corée du Sud, contre 9,1 % fin avril.Ce réseau ayant été lancé en avril 2019, il lui aura fallu un an et deux mois pour être utilisé par un dixième des propriétaires de smartphone. Pour information, il a fallu le même temps au réseau LTE, disponible depuis juin 2011, pour en arriver au même niveau.