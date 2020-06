COVID-19 : 97 % des cas confirmés en juin sont dans la région de Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a, comme hier, enregistré 38 nouveaux cas de COVID-19. Avec un décès supplémentaire en 24 heures, le bilan cumulé grimpe à 11 852 et à 274 le nombre total de patients et de victimes liés à l’épidémie.Dans le détail, 35 infections sont d’origine locale et ont été identifiées dans la région métropolitaine de Séoul, et trois autres sont importées.Le virus continue donc de se propager dans la capitale et ses alentours et le gouvernement redoute l’arrivée d’une deuxième vague, si la chaîne de transmission n’est pas coupée à temps. En tout, 97 % des cas confirmés depuis le début du mois y ont été identifiés.Pour la plupart, il s’agit de foyers de contaminations observés de manière sporadique. Du coup, les autorités sanitaires appellent les habitants et les établissements de la région à respecter spontanément les règles conseillées, notamment s’abstenir de sortir et éviter les rassemblements non essentiels.Les mesures de prévention seront prochainement complétées, une fois que des contrôles renforcés sur les établissements jugés plus vulnérables au COVID-19 auront eu lieu.