La Banque mondiale confie à la Corée du Sud de soigner ses employés

Photo : YONHAP News

Après la Thaïlande et Singapour, c’est au tour de la Corée du Sud d’être sélectionnée par la Banque mondiale (BM) comme un pays d’Asie orientale et du Pacifique pouvant prendre en charge son personnel en cas d’urgence médicale.L’institution internationale en a récemment informé le gouvernement sud-coréen dans une lettre adressée à son ministère des Finances.Conformément à cette mesure, les employés de la BM dans 29 Etats de la région, les membres de leur famille ou encore le personnel en voyage de mission dans ces pays, pourront recevoir des soins médicaux des autorités sanitaires locales, en cas d’urgence comme pour le traitement de maladies chroniques telles que le cancer ou le diabète. C’est l’institution qui prendra en charge tous les frais générés.Dans sa missive, la Banque mondiale a écrit avoir été impressionnée par les mesures de lutte du gouvernement et de la population du pays du Matin clair contre la pandémie du nouveau coronavirus. Et d’ajouter qu’il y avait beaucoup de leçons que ses autres pays membres pouvaient tirer de leur expérience.