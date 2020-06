Sondage : sud-Coréens et Japonais partagés sur le dédommagement du travail forcé

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens et les Japonais sont extrêmement divisés sur la question du dédommagement des travailleurs coréens employés dans des usines nippones pendant la Seconde guerre mondiale. C’est le résultat d’un récent sondage effectué par des quotidiens des deux pays voisins.Selon les résultats de cette enquête, 81 % des sud-Coréens interrogés ont qualifié d’inacceptable la déclaration du gouvernement de Shinzo Abe, selon laquelle le verdict de la Cour suprême sud-coréenne ordonnant ladite indemnisation constitue une violation du droit international. En revanche, 79 % des sondés japonais ont assuré leur soutien à leur administration.Questionné sur les relations actuelles Séoul-Tokyo, 91 % des sud-Coréens et 84 % des Japonais ont répondu qu’elles étaient mauvaises.A propos des mesures de lutte contre l’épidémie du COVID-19 prises par leur gouvernement respectif, ils sont 86 % chez les sud-Coréens, mais seulement 53 % chez leurs voisins de l’archipel à les avoir trouvées positives.L’enquête a été réalisée fin mai auprès de personnes âgées de 18 ans ou plus des deux Etats, par le journal sud-coréen Hankook Ilbo et son confrère nippon Yomiuri Shimbun.