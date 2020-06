Météo : quelle chaleur !

Photo : YONHAP News

Depuis tôt ce matin, le soleil tape fort sur toute la Corée du Sud. L'Administration météorologique de Corée a lancé, à 11h, son premier avertissement de canicule de l’année dans la partie est de Séoul. Elle émet ce type d’alerte lorsque la température sensorielle maximale atteint ou dépasse 33 degrés pendant plus de deux jours.À 8h ce matin, il faisait déjà 24°C dans la capitale et cet après-midi, il fait entre 28 et 36 degrés sur tout le territoire. Dans le détail, les maximales atteignent 28°C sur l’île de Jeju, 29°C à Busan, 33°C à Séoul, 34°C à Daejeon, et enfin 36°C à Daegu.Météo-Corée annonce des températures équivalentes pour demain, mais le temps devrait se couvrir dans l’après-midi. Des précipitations sont même attendues dans le sud-ouest du pays et Jeju devrait être sous la pluie pendant une semaine, annonçant un possible début de la saison des pluies.