Photo : YONHAP News

Yeouido, le Wall Street sud-coréen, ne s’emballe pas en ce début de semaine. Pour le deuxième jour de suite, le Kospi navigue autour de 0 %. L’indice de référence de la Bourse de Séoul gagne 0,21 %, soit 4,63 points, et finit à 2 188,92 points. Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, progresse de 0,10 %, soit 0,78 point et clôt la séance à 753,82 points.Du côté des transactions monétaires, le won sud-coréen continue à prendre de la valeur. À la fermeture des échanges, l’euro s’achète 1 351,72 wons (-7,72 wons) et le dollar américain 1 197,70 wons (-7,10 wons).