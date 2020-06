COVID-19 : début de l’utilisation du code QR dans les établissements à haut risque

Photo : YONHAP News

Comme prévu, c’est aujourd’hui qu’un nouveau système de traçage est mis en place à l’échelle nationale dans huit catégories d’établissements jugés à haut risque de contamination au COVID-19.Celui-ci se base sur la collecte de liste de clientèle via un code QR à usage unique. Les visiteurs de ces lieux, parmi lesquels les clubs, les salles de gym ou encore les karaokés, doivent présenter ce petit sésame numérique qu'ils auront préalablement téléchargé par le biais d'applications dédiées sur leur smartphone.Le contrôleur de chaque établissement doit ensuite le scanner. Ce code contenant les données personnelles des visiteurs est stocké pendant quatre semaines.L’introduction de ce système est obligatoire sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de wons, soit 2 200 euros, ou de fermeture provisoire.Les autorités sanitaires envisagent de l’étendre aux lieux de culte et aux bibliothèques, sur la base du volontariat. Elles prennent cette initiative face à la récente identification de plusieurs foyers d’infection, en particulier dans les établissements hautement fréquentés et dans la région de Séoul.