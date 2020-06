La Chine invite les deux Corées à se réconcilier par le dialogue

Photo : YONHAP News

Alors que Pyongyang a coupé tous les canaux de communication avec Séoul en raison de l’envoi de prospectus opposés au régime nord-coréen par des militants sud-coréens, Pékin a incité, hier, les deux Corées à atténuer leur tension à travers le dialogue.Selon la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, les deux côtés du 38e parallèle ne sont qu’un seul peuple et leur relation constitue un élément crucial dans les circonstances politiques de la péninsule coréenne. La Chine souhaite ainsi que le Sud et le Nord se réconcilient par le biais de la négociation.Cette nouvelle a fait couler beaucoup d’encre dans les médias chinois. La télévision centrale de Chine (CCTV) a rapporté que le royaume ermite avait bloqué tous les moyens de contact avec son voisin, hier à minuit, en citant l'agence de presse nord-coréenne (KCNA).Le quotidien Global Times rattaché à l'organe du PC chinois a, de son côté, relayé le fait que Pyongyang avait déjà prévu cette interruption le 4 juin et que le gouvernement sud-coréen avait à plusieurs reprises tenté de dissuader le largage de tracts de propagande.