Washington fait part de sa déception à l’égard de la nouvelle offensive de Pyongyang contre Séoul

Photo : YONHAP News

Les États-Unis ont exprimé leur « déception » à l’égard d’une série de mesures prises par la Corée du Nord contre le Sud. Elles concernent notamment la coupure complète de ses canaux de communication avec sa voisine. C’est un responsable du département d’Etat américain qui en a fait part, interrogé par la KBS.À noter qu’il est exceptionnel que le ministère américain emploie le mot « déception » dans un commentaire officiel sollicité.Le responsable a par ailleurs affirmé que son pays continuait de soutenir les avancées dans les relations intercoréennes et a appelé le régime communiste à renouer la diplomatie et la coopération. Sans oublier de souligner que dans leur politique nord-coréenne, les USA travaillaient toujours main dans la main avec leur allié sud-coréen.Questionné sur l’impasse du dialogue Washington-Pyongyang, deux ans après le premier sommet historique entre les dirigeants des deux pays, le 12 juin 2018 à Singapour, le diplomate américain a répondu que rien n’avait changé pour l’administration Trump. Elle est toujours disposée à tenir l’engagement pris lors de cette entrevue et l’objectif est de conduire le royaume ermite à se dénucléariser, de manière définitive, complète et vérifiée, et par la voie diplomatique.Les médias américains se sont eux aussi fait l’écho de la nouvelle offensive du régime de Kim Jong-un contre Séoul. Selon eux, il s’agit de créer délibérément une crise.L’agence AP a cité un expert en la matière, qui y voit une intention de se livrer à une plus forte provocation face aux sanctions internationales menées par les Etats-Unis et de promouvoir à la fois la cohésion nationale.De son côté, le Washington Post estime que le Nord chercherait à profiter du souhait du gouvernement du Sud de réchauffer leurs relations pour exacerber les tensions.