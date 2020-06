Photo : YONHAP News

37 jours après leur enlèvement au large de Libreville, la capitale du Gabon, six marins - un sud-Coréen, trois Indonésiens et deux Sénégalais - ont finalement été libérés.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, ils l’ont été dans le sud du Nigeria, lundi soir, heure locale. Le ressortissant sud-coréen, un homme d’une cinquantaine d’années, se porte bien et se trouve en lieu sûr. Conformément à son souhait, le gouvernement de Séoul entend l’aider à rentrer chez lui, dès qu’un vol pourra être assuré.Pour rappel, ces marins avaient été kidnappés le 3 mai suite à l’attaque de deux chalutiers par des pirates.