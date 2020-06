Pyongyang maintient la ligne téléphonique directe avec l’UNC

Photo : YONHAP News

En dépit de la coupure des canaux de communication avec la Corée du Sud, la Corée du Nord garde la ligne directe avec le Commandement des Nations unies (UNC).D’après la structure de l’Onu, elle a échangé via ses appels quotidiens, hier, avec des militaires nord-coréens, comme d’ordinaire. Ces « hotline » sont installés dans le bureau des officiers subalternes à Panmunjom, du côté Sud, et dans le pavillon Panmungak de l'autre côté du 38e parallèle.Le commandement n’est cependant pas certain que cette situation soit maintenue. Pyongyang a déjà coupé cette ligne téléphonique en 2013, en déclarant l’annulation de l’accord de cessez-le-feu. Il a fallu attendre cinq ans pour que ce moyen de communication soit rétabli, en juillet 2018, sur fond de détente de ses relations avec Séoul et Washington.Certains prévoient que, ce traité de trêve étant contraignant, ce canal de contact ne sera pas interrompu. Lors de sa coupure, l’UNC fait ses annonces grâce à des haut-parleurs devant la ligne de démarcation, au sein de la zone commune de sécurité (JSA).Pour rappel, ni les militaires, ni les navires de la marine du royaume ermite n’ont répondu hier aux appels de Séoul. C’est une première depuis la mise en service, en 2018, de ce téléphone rouge.