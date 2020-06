Quintana exhorte le Conseil de sécurité de l’Onu à reconsidérer ses sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le rapporteur spécial de l’Onu sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord a appelé à reconsidérer les sanctions internationales contre Pyongyang.Dans un communiqué publié hier, Tomás Ojea Quintana, a affirmé que « des pénuries alimentaires et une malnutrition généralisée » y avaient été exacerbées par la fermeture, en janvier, de la frontière avec la Chine, dans le sillage de l’épidémie du COVID-19.Selon cet expert indépendant onusien, le commerce transfrontalier a été totalement dévasté, le nombre de personnes sans domicile fixe, notamment les enfants des rues appelés « kotjebi », a augmenté, un nombre grandissant de familles ne mangent que deux fois par jour ou certains sont affamés. Le régime peine aussi à nourrir ses soldats.Du coup, Quintana a demandé au Conseil de sécurité des Nations unies de revoir ses sanctions contre le régime de Pyongyang. Et d’ajouter que celui-ci doit, lui aussi, autoriser à nouveau et au plus vite les déplacements des activistes humanitaires dans son pays.