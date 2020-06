Une association de transfuges nord-coréens prévoit l’envoi de tracts anti-Pyongyang

Photo : YONHAP News

Tandis que la Corée du Nord hausse le ton contre l’expédition de pamphlets anti-Pyongyang par-dessus la frontière, une association de réfugiés nord-coréens, les Combattants pour une Corée du Nord libre (FFNK), a prévu d’envoyer un million de prospectus le 25 juin de l’autre côté du 38e parallèle.Ce groupe d’activistes s’est déjà procuré suffisamment de gaz hydrogène pour lancer dix immenses ballons qui largueront des tracts.Face à ce projet, la Police a déployé des escadrons dans les trois grandes régions avoisinant la zone démilitarisée (DMZ) séparant le Sud du Nord, soit près de 400 policiers à Paju et à Yeoncheon dans la province de Gyeonggi et une soixantaine sur l’île de Ganghwa, à Incheon. Ils surveillent 24h sur 24 les points les plus utilisés pour faire décoller ces ballons remplis de flyers.La Corée du Nord a en effet déjà utilisé, en 2014, ses canons anti-aériens face aux lâchers des militants sud-coréens. D’où la préoccupation des autorités policières qui vont tenter d’empêcher cet événement.Pendant ce temps, le Minjoo, le parti présidentiel, s'emploi à élaborer une loi interdisant l’envoi de prospectus critiquant le régime de Kim Jong-un.