PAM : 40 % de la population nord-coréenne a besoin d’aide humanitaire

Photo : YONHAP News

Le cri d’alarme pour l’insécurité alimentaire en Corée du Nord a été lancé par le Programme alimentaire mondial (PAM).D’après Radio Free Asia (RFA), la porte-parole de l’agence onusienne a déclaré que la situation restait sombre et que plus de dix millions d’habitants, soit près de 40 % de la population, avaient besoin d’une aide humanitaire. Elisabeth Byrs a fait cette déclaration, hier, lors d’un point de presse en ligne.Elle a détaillé qu’au nord du 38e parallèle, la malnutrition chronique était répandue, au point qu’un enfant de moins de cinq ans sur dix présente une insuffisance pondérale et un enfant sur cinq souffre d’un retard de croissance. Également, 1,7 million d’enfants de moins de cinq ans sont confrontés à un danger dû notamment à la pandémie du COVID-19.Byrs a annoncé que le PAM allait accorder, cette année, un soutien alimentaire à 1,2 million d’habitants nord-coréens avec un budget de 54 millions de dollars.Par ailleurs, le comité du Conseil de sécurité de l’Onu, qui veille à l’application des sanctions imposées à l’Etat communiste, a accepté des demandes de dérogations déposées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Fondation Eugene Bell.L’institution de Genève avait demandé à livrer au Nord 29 sortes d’appareils médicaux et l’ONG humanitaire souhaite fournir quelque 500 articles nécessaires pour le traitement et le diagnostic de la tuberculose.