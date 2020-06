COVID-19 : Kang Kyung-wha souligne le maintien des échanges entre pays

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères de sept pays se sont entretenus pour le renforcement de la coordination internationale afin de surmonter la crise sanitaire du COVID-19.Dans une visioconférence qui s’est tenue hier après-midi, la cheffe de la diplomatie sud-coréenne a appelé à maintenir les échanges nécessaires entre nations pour le maintien de la chaîne d’approvisionnement international et la reprise économique, tout en continuant les mesures de prévention.Selon Kang Kyung-wha, Séoul a déployé des efforts diplomatiques pour autoriser exceptionnellement des déplacements humains à des fins économique et humanitaire, en laissant ses portes ouvertes. Et pour elle, ce champ sera élargi dans les régions dont les conditions sanitaires peuvent être assurées.Kang a également souligné l’importance de la collaboration internationale pour une distribution stable et équitable des vaccins en tant que bien public.Par ailleurs, les participants se sont accordés à continuer la communication et la coopération entre Etats dans le contexte où la pandémie du nouveau coronavirus se prolonge.Avec la Corée du Sud, les pays ayant assisté à cette conférence virtuelle figurent le Canada, l’Australie, l’Indonésie, le Maroc, le Pérou et Singapour.