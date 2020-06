Baisse du nombre d’employés pour le 3e mois consécutif

Photo : YONHAP News

L’épidémie du nouveau coronavirus a fait dégringoler le nombre de travailleurs pour le troisième mois de suite en glissement annuel.A en croire l’Institut national des statistiques (Kostat), la Corée du Sud comptait 26,93 millions de personnes employées le mois dernier, soit une chute de 392 000 sur un an. Une telle baisse continue est du jamais vu depuis octobre 2009, date à partir de laquelle le chiffre a diminué pendant quatre mois d'affilée, conséquence directe de la crise financière mondiale.Quant au taux d’emploi chez les plus de 15 ans, il s’est établi à 60,2 %, enregistrant une régression de 1,3 point par rapport à il y a un an. La population active a reculé de 259 000 pour atteindre 28,2 millions d’individus.Du côté du nombre de demandeurs d'emploi, il était de 1,28 million, soit une hausse de 133 000. Le taux de chômage s’est accru de 0,5 point pour s’élever à 4,5 %, un record jamais atteint depuis 1999, au lancement de cette statistique.De leur côté, le secteur des ventes en gros et au détail et celui de l’hôtellerie et la restauration ont comptabilisé respectivement 189 000 et 183 000 employés en moins.Par contre, les domaines de la santé et de la protection sociale ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 131 000, tandis que celui de l’agriculture et de la pêche en a dénombré 54 000 de plus.