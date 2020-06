La Corée du Sud célèbre l’anniversaire de la manifestation démocratique du 10 juin 1987

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens ont célébré aujourd’hui l’anniversaire du début des manifestations démocratiques de juin 1987. Il y a 33 ans jour pour jour, un mouvement de protestation nationale a commencé contre la dictature militaire alors au pouvoir et a duré environ trois semaines. Un soulèvement qui a finalement amené le leader de l’époque, Chun Doo-hwan, et son dauphin désigné, Roh Tae-woo, à accepter de réviser la Constitution pour élire le chef de l’Etat au suffrage direct.Une cérémonie commémorative a été organisée dans les fameux locaux du quartier de Namyoung, en plein centre de Séoul, où la police avait mené des enquêtes sur les affaires qu’elle jugeait pro-communistes, et avait torturé et détenu, sous ce prétexte, nombre d’étudiants militants comme Park Jong-chul.Le président de la République, Moon Jae-in, a pris la parole. L’occasion pour lui de souligner une nouvelle fois l’importance de la démocratie, en particulier celle dans la vie quotidienne, et non pas seulement un fonctionnement institutionnel.Le chef de l’Etat a également décoré 12 personnes ayant contribué au développement de la démocratie dans le pays.A l’issue de la cérémonie, Moon a déposé une gerbe de fleurs devant la salle 509, où Park est décédé des suites de torture.