COVID-19 : 50 nouveaux cas et 2 décès supplémentaires

Ce mercredi, le bilan quotidien du nouveau coronavirus a enregistré une légère hausse par rapport à hier. Il fait état de 50 nouveaux cas et de deux décès supplémentaires. Le nombre total des personnes testées positives s’élève désormais à 11 902 et celui des victimes à 276.La courbe du nouveau coronavirus ne retombe donc pas. De plus, une vague de chaleur précoce sévit dans le pays. Hier, trois employés d’un centre de santé publique à Incheon se sont évanouis, alors qu’ils effectuaient en tenue de protection des prélèvements nécessaires au test de dépistage.Le gouvernement a aussitôt décidé de financer l’installation de climatiseurs dans les 614 centres de dépistage à travers le pays.Autres décisions prises aujourd’hui. Il s’agit notamment de repousser au 1er juillet le début de la « semaine des voyages », qui devait commencer à l’origine le 20 juin.