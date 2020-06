Séoul et Washington mènent un exercice de défense antimissile

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont récemment effectué un exercice conjoint de défense antimissile. Cette information a été émise par le ministre sud-coréen de la Défense, dans un discours qu’il a prononcé aujourd’hui, au début de la conférence des principaux commandants des armées du pays.Effectivement, Jeong Kyeong-doo a annoncé que les deux alliés avaient mené, comme prévu, les manœuvres programmées au premier semestre de l’année, pour tester leur préparation au combat de leurs armées de l’air ainsi que leurs systèmes de défense antimissile. Il n’a pour autant pas donné plus de précisions.On ne sait donc pas si l’opération en question vise ou non à rejoindre le programme américano-nippon de défense de ce type. Ce que l’on sait, c’est que son organisation a été rendue publique pour la première fois.A ce propos, le ministère sud-coréen de la Défense a martelé qu’il ne s’agissait que de s’entraîner seulement contre des tirs de missile nord-coréens. L’état-major interarmées a, lui aussi, précisé que les enjeux de l’exercice des autorités militaires des deux alliés consistaient à échanger des informations concernant leur détection. Il s’agit également de faire l’état des lieux de leurs capacités à les intercepter, au sol, dans la mer comme dans le ciel, et ce sur la base d’un scénario de lancements d’engins de la part de Pyongyang. Il a ensuite ajouté que ce type de manœuvres étaient menées de manière régulière.