Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a commencé la journée, une nouvelle fois, sous un beau ciel ensoleillé. Cependant, des nuages sont attendus au fil de l’après-midi et des précipitations s’abattront sur l’ensemble du territoire. Elles toucheront Séoul en début de soirée.Au niveau des températures, les maximales grimpent jusqu’à 28°C sur l’île de Jeju et à Busan, 32°C dans la capitale, 34°C à Daejeon, et enfin 35°C à Daegu.L’Administration météorologique de Corée prévoit des pluies jusqu’à demain matin sur une grosse moitié sud, le nord étant épargné, avant un retour du soleil sur tout le pays dans l’après-midi, malgré quelques nuages.