Séoul se mobilise pour faire cesser les envois de tracts anti-Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé, hier, une nouvelle mesure visant à empêcher l’envoi de prospectus dénigrant le régime de Kim Jong-un. Elle prévoit cette fois de porter plainte à la police contre deux associations de réfugiés nord-coréens engagés dans cette campagne.Le ministère de la Réunification a précisé avoir décidé de dénoncer leurs dirigeants pour violation de la loi sur la coopération et les échanges intercoréens. Une législation oblige les sud-Coréens à obtenir l’autorisation de son ministre, s’ils souhaitent envoyer des produits au Nord.Il s’agit de Park Sang-hak et Park Jeong-oh, qui dirigent respectivement « Les Combattants pour une Corée du Nord libre » et « Keunsaem ». Ils orchestrent de manière récurrente des expéditions de ballons portant des messages anti-Pyongyang le long de la zone démilitarisée (DMZ) séparant les deux Corées ou de bouteilles en plastique contenant du riz par la mer.C’est la première fois que l'exécutif décide d’appliquer un tel dispositif pour sanctionner les lancers de pamphlets.Séoul a également entamé des procédures pour révoquer les licences des deux groupes. Il leur reproche de violer « frontalement » les accords signés entre les dirigeants des deux Corées et de porter, par conséquent, atteinte aux intérêts publics.