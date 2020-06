Les commandants des armées sud-coréennes se réunissent sur fond de tensions intercoréennes

Photo : YONHAP News

Réunion au sommet pour l’armée de Corée du Sud. Une conférence des commandants des armées du pays a eu lieu, hier, sur fond de nouvelle escalade des tensions entre les deux Corées. Des tensions suscitées notamment par l’envoi, vers le nord de la péninsule, de tracts critiquant le régime de Kim Jong-un par des associations de nord-Coréens réfugiés au Sud.Le ministre de la Défense en a profité pour rappeler que l’Etat communiste continuait de tirer à boulets rouges sur les exercices et le renforcement des capacités militaires de l’armée sud-coréenne. Et d’ajouter qu’il rejetait aussi sur Séoul la responsabilité du refroidissement des relations Nord-Sud, sans même mettre en application le pacte militaire mutuel, ni l’accord sur la coopération.Jeong Kyeong-doo a d’emblée souligné que dans cette situation, l’armée devait rester sur le qui-vive. Dans la foulée, il a évoqué le fait que cette année, des civils s’étaient illégalement infiltrés sur des bases militaires et des Chinois étaient clandestinement arrivés sur la côte ouest du pays à bord d’un petit bateau à moteur. Le ministre a demandé à ses commandants de faire en sorte d’empêcher ce type d’incidents de se reproduire.