FKI : reprise rapide attendue pour les exportations dans la bio-santé, les semi-conducteurs et les piles secondaires

Photo : YONHAP News

Parmi les 15 produits phares d’exportations de la Corée du Sud, les secteurs de la bio-santé, des semi-conducteurs et des piles secondaires devraient retrouver le plus rapidement leur performance d’avant la crise du COVID-19 sur le marché mondial.D’après une enquête menée par la Fédération des industriels coréens (FKI) auprès des patrons de 11 agences de courtage, le plus grand nombre des sondés, soit 24 %, estiment que les produits bio-santé devraient reprendre le plus vite, suivi des piles secondaires (23,3%) et des semi-conducteurs (22%). En effet, 88,9 % des interrogés jugent que la relance des exportations et de la croissance du secteur de la bio-santé a déjà été entamée. Et pour les deux autres, plus de la moitié considèrent que leur convalescence sera visible dès le troisième trimestre 2020.En revanche, les perspectives pour la vente des produits d’acier sont les plus sombres avec 22 % de réponses négatives. Viennent ensuite les produits pétroliers avec 15,3 % et les machineries générales avec 13,3 %. En effet, la majorité des sondés, soit 33,3 % estiment que les produits sidérurgiques ne devraient recouvrer leur niveau de vente ordinaire qu’au second semestre de l’année prochaine.Quant aux facteurs faisant obstacle sur les marchés extérieurs, les incertitudes liées au nouveau coronavirus arrivent en tête avec 51,4 %. La baisse de la demande globale ainsi que le conflit commercial Washington-Pékin sont également évoqués avec chacun 15,2 % des réponses.Enfin, concernant les moyens de booster les exportations, 45,4 % des personnes optent pour l’élargissement des investissements dans la recherche et le développement (R&D) afin d'aiguiser la compétitivité des industries sud-coréennes.