Pyongyang met en garde Washington contre toute interférence dans les affaires intercoréennes

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a vivement réagi au commentaire du département d’Etat américain à propos de sa nouvelle offensive contre Séoul. En effet, un responsable du ministère américain a fait part de sa déception et a exhorté le régime de Kim Jong-un à renouer la diplomatie et la coopération.Dans un entretien aujourd’hui avec l’agence de presse d’Etat KCNA, Kwon Jong-gun, directeur général des affaires américaines au sein du ministère des Affaires étrangères, a en effet mis en garde Washington contre toute interférence dans les relations intercoréennes. Il a mis en avant que celles-ci relevaient absolument et seulement du peuple coréen et qu’aucun autre pays n’avait donc le droit d’y intervenir.Le haut diplomate nord-coréen a, en même temps, averti que « les USA pourraient être confrontés à de mauvaises choses, difficiles à assumer, s’ils s’immisçaient inutilement dans les affaires des autres, au lieu de s’occuper de leurs propres affaires, à un moment où la situation est plus embrouillée que jamais ».