Washington lie la normalisation de ses relations avec Pyongyang à la liberté religieuse

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a publié, hier, son rapport annuel 2019 sur la liberté religieuse dans le monde. La Corée du Nord y est toujours épinglée pour réprimer les croyants, en les exécutant ou torturant.Selon les comptes rendus rédigés en 2013 par des ONG sud-coréennes citées par le ministère américain, 80 à 120 000 prisonniers politiques sont détenus dans des camps de concentration du pays communiste et une partie d’entre eux le sont pour leurs activités religieuses.Le département d’Etat a évoqué le fait que la Constitution nord-coréenne garantit la liberté religieuse seulement sur le papier. Afin de l’étayer, il fait référence à un rapport publié en 2014 par la Commission des Nations unies chargée d'enquêter sur les violations des droits humains au nord du 38e parallèle. Cet organisme a alors conclu que le régime de Pyongyang ne respectait presque pas les libertés d’expression, de religion et de conscience.Le rapport du ministère rappelle aussi que, lors de nombreuses rencontres avec des responsables du régime communiste, l’administration Trump avait fait le lien entre l’éventuelle normalisation des relations avec Pyongyang et la question des droits de l’Homme au Nord, en particulier celle de la liberté religieuse. Une chose qui n’a pas été incluse dans le rapport de l’an dernier.