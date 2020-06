Smic : début des négociations pour déterminer le montant de 2021

Photo : YONHAP News

Le comité tripartite chargé des négociations sur le montant du salaire minimum horaire pour 2021 entame, aujourd’hui, l’examen des revendications de chaque partie concernée.Cette année encore, les négociations entre le patronat et les syndicats s’annoncent rudes. En particulier, les répercussions du COVID-19 sur l’économie devraient constituer un enjeu majeur. En effet, d’après le patronat, il faudra prendre en compte la baisse des bénéfices d’un grand nombre d’entreprises et de petits commerçants.En face, les syndicats affirment qu’il faudra augmenter le smic à un niveau approprié, pour venir en aide aux foyers à bas revenus durement affectés par la crise. Les observateurs optimistes prévoient néanmoins que cette catastrophe mondiale inédite pourrait conduire les deux camps à trouver un consensus plus rapidement que par le passé.Toutefois, les pourparlers risquent de dépasser, comme d’habitude, la date butoir fixée par la loi concernée, en se poursuivant jusqu’à mi-juillet, l’échéance de la proclamation tombant cette année le 5 août.Pour rappel, le salaire minimum horaire en 2020 est de 8 590 wons, soit 6,34 euros, en progression de 2,9 % par rapport à l’année précédente.