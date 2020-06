OCDE : contraction de 1,2 % de l’économie sud-coréenne en 2020

Photo : YONHAP News

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vient d’actualiser ses prévisions afin de prendre en compte l’impact du COVID-19.L’institution basée à Paris a alors estimé que, cette année, l’économie sud-coréenne devrait connaître une contraction de 1,2 % dans l’hypothèse où il n’y ait pas de deuxième vague de l’épidémie. Elle table sur un recul de 2,5 % dans le cas contraire. Il s’agit pourtant de meilleurs chiffres que ceux pour les 44 autres Etats analysés, dont la Chine.L’OCDE précise que les séquelles du nouveau coronavirus sur l’activité économique de la Corée du Sud seront relativement limitées. Elle explique cela par le fait que le pays a pu contenir sa propagation, de manière efficace, et que son gouvernement a multiplié des mesures de soutien financier, grâce notamment à ses additifs budgétaires, élaborés à trois reprises.L’organisation a ajouté que son plan de « New Deal » à la coréenne pourrait aussi tirer vers le haut les investissements et les embauches, bien que la chute des exportations soit inévitable, en cas de recrudescence de la maladie au quatrième trimestre.Pour l’économie mondiale, l’OCDE a anticipé un effondrement de 6 % en 2020, s'il n'y a pas de résurgence de la pandémie, et de 7,6 % si cela se produit d'ici la fin de l'année. Si tel est le cas, il s’agira de la pire récession de son histoire, depuis la grande dépression des années 1930.