Choi Gate : la Cour suprême confirme la condamnation de Choi Soon-sil à 18 ans de prison ferme

Photo : YONHAP News

Les procès des protagonistes de l’affaire dite du « Choi Gate », gigantesque scandale qui a entraîné la destitution de l’ex-présidente Park Geun-hye, tirent à leur fin.Aujourd’hui, la Cour suprême a confirmé la peine prononcée contre Choi Soon-sil, la confidente intime de Park, qui est à l’origine de toute l’affaire, soit 18 ans de prison ferme et une amende de 26,3 milliards de wons, soit 19,4 millions d’euros. L’ancien conseiller à l’économie de l’ex-cheffe de l’État, Ahn Jong-beom, accusé pour complicité avec Choi, a également vu confirmer sa condamnation à quatre ans de prison ferme et une amende de 60 millions de wons, l’équivalent de 44 300 euros.Choi Soon-sil est poursuivie pour avoir reçu des pots-de-vin de la part de Samsung, déguisés en aides pour des activités concernant les cours d’équitation de sa fille, Chung Yoo-ra, et pour avoir forcé plusieurs conglomérats du pays à apporter une contribution pour ses deux fondations, Mir et K-Sport.Avant cela, la plus haute instance juridique avait cassé le verdict de la Haute cour de Séoul, condamnant l’accusée à 20 ans de prison, estimant que l’accusée n’était pas coupable pour une partie des charges. Ainsi, la cour d’appel a prononcé, en février dernier, une nouvelle sentence, mais Choi a de nouveau fait appel auprès de la Cour suprême, qui a donné, cette fois-ci, gain de cause à ce tribunal de deuxième instance.