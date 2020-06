COVID-19 : 45 nouveaux cas confirmés, le gouvernement renforce le contrôle à l’égard des évènements familiaux

Photo : YONHAP News

Alors que les nouveaux foyers de contamination se multiplient à Séoul et dans ses environs, le nombre de patients supplémentaires infectés par le COVID-19 a progressé de 45 individus en 24 heures. Deux ont été testés positifs à l’aéroport et les 43 autres signalés dans la région métropolitaine.Une propagation dans les grandes entreprises est également à craindre. En effet, un ouvrier travaillant dans une usine de Kia Motors, située dans la province de Gyeonggi, a été identifié comme porteur du coronavirus. Par ailleurs, le nombre des malades contaminés dans les clusters déjà identifiés continuent de prendre de l'ampleur.Dans ce contexte, le gouvernement a découvert que de nombreuses salles de mariage ne respectaient pas les mesures préventives suite à des investigations menées sur le terrain, notamment en ce qui concerne la distance à garder entre les invités ou les tables. Ainsi, l’exécutif envisage de vérifier sur place si les dispositifs préventifs sont bien observés dans d’autres évènements familiaux, tels que les salles célébrant le premier anniversaire des enfants ou les 60e ou 70e anniversaires des seniors.D’autre part, comme les actes violant la loi relative à la prévention des maladies infectieuses se sont multipliés ces derniers jours, la police a décidé de renforcer ses contrôles. Par exemple, dans la journée d’hier, 11 individus ont ignoré les dispositifs de confinement et 16 ont enfreint l’ordre d’interdiction de rassemblements dans certains lieux. Jusqu’à présent, un total de 489 cas ont été recensés. Six d’entre eux ont été placés en détention et 317 ont été traduits devant la justice.