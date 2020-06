Réduction drastique des effectifs militaires d’ici 2022 en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a annoncé son plan de réduction, d’ici 2022, du nombre de généraux et d’effectifs militaires en service, respectivement de 45 et de 79 000. Objectif : les maintenir autour de 360 et 500 000.Au cours d’une réunion visant à évaluer l’état d’avancement de la réforme militaire au premier semestre, le ministre Jeong Kyeong-doo a néanmoins rassuré qu’en dépit d’une telle réduction, le nombre d’effectifs travaillant pour la défense restera à 558 000. En effet, l’exécutif est en train d’augmenter le nombre d’employés civils au sein de l’armée. A cela s’ajoute la modernisation des armes et des matériels, qui aura pour effet de renforcer les capacités réelles de combat.Quant aux résultats de la « réforme militaire 2.0 », mise en place en juillet 2018, le ministère a expliqué avoir défini le concept de systèmes visant à dissuader les attaques par des armes de destruction massive, dont celles nucléaires. Et d’ajouter qu’il élaborait actuellement, avec l’état-major interarmées, un plan pour la constitution du futur commandement conjoint, afin de préparer le transfert du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre de l’armée américaine vers l’armée sud-coréenne.Jeong a également fait savoir que, pour satisfaire les conditions de ce transfert, l’armée était en train de renforcer ses capacités opérationnelles sur terre, dans l’air et en mer, en améliorant son système d’information et de télécommunication stratégique et en déployant des lance-roquettes multiple de 230 mm.