Rapatriement d’un sud-Coréen kidnappé au large du Gabon

Photo : KBS News

Un ressortissant sud-coréen, qui a été kidnappé le 3 mai par un groupe de pirates au large de Libreville, la capitale du Gabon, est arrivé ce matin, sain et sauf, à l’aéroport international d’Incheon, à bord d’un avion d’Ethiopian Airlines.Âgé de 50 ans, cet homme était en train de pêcher des crevettes avec cinq collègues d’autres nationalités, trois Indonésiens et deux Sénégalais, sur un bateau battant pavillon sénégalais. Les six marins ont tous été libérés lundi soir dans le sud du Nigeria. Le sud-Coréens s’est envolé vers Séoul à partir d’Addis Ababa, la capitale de l’Éthiopie.Immédiatement après avoir appris cet enlèvement, le gouvernement sud-coréen a mis en place une cellule d’urgence dans son ambassade sur place et maintenu une coopération étroite avec l’armateur du bateau sénégalais et d’autres pays concernés, dont la France, pour la libération de cet expatrié.Selon le ministère des Affaires étrangères, son état de santé est relativement bon, malgré 37 jours en captivation. Pourtant, il va se soumettre à un examen avant d’être placé en quatorzaine avec sa famille chez lui.De son côté, le président de la République, Moon Jae-in, a publié via ses réseaux sociaux un message de félicitation et de bienvenue à son adresse.