COVID-19 :le gouvernement proposera d’ériger en normes internationales son système de lutte contre la pandémie

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a défini, aujourd’hui, sa feuille de route visant à faire son système de lutte contre le COVID-19 des normes internationales au cours de la 6e réunion de la cellule d’urgence économique tenue aujourd’hui.L’exécutif envisage de schématiser son modèle dit 3T, soit test, traçage et traitement et avant de proposer un total de 18 programmes de contrôle de maladie à l’Organisation internationale de normalisation (ISO) au cours de cette année et l’année prochaine. Parmi eux figurent notamment les matériaux et les équipements de dépistage, le système de gestion des centres de soins sélectifs, les applications mobiles pour identifier l’itinéraire des patients infectés ou des individus placés en auto-confinement et les mesures concrètes relatives à la distanciation sociale.L’administration projette de faire de même pour le processus et les moyens destinés à protéger les données personnelles et les directives portant sur les salles de pression négative ou le transfert des patients affectés par les maladies infectieuses.