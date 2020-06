C’est une véritable météo estivale qui s’impose sur la Corée du Sud en cette première moitié du mois de juin. Ce matin, le soleil était présent sur la majeure partie du territoire, malgré quelques nuages dans le centre et le sud-ouest et des pluis sur un quart sud-est. Dans l’après-midi, le ciel bleu domine hormis sur l’île de Jeju.Du côté du mercure, le niveau reste largement au-dessus des 30°C en ressenti. Les températures atteignent 26°C sur l’île de Jeju et à Busan, 30°C à Daejeon, 31°C à Daegu et enfin 32°C à Séoul.Pour demain, Météo-Corée prévoit un temps mitigé, entre soleil et nuages, sur tout le pays, et des pluies dans l’après-midi dans le sud-ouest.