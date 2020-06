La Cheongwadae souhaite faire cesser tout largage aérien de tracts anti-Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Maison bleue a convoqué, hier, la commission permanente du Conseil de sécurité nationale (NSC), sur fond de nouvelle escalade des tensions entre les deux Corées. Lors de cette réunion, la résidence présidentielle a exprimé ses profonds regrets quant aux envois à répétition vers le Nord de ballons géants remplis de prospectus dénigrant la politique de Kim Jong-un, ou bien de bouteilles en plastique contenant du riz par la mer. Elle en a profité pour afficher sa ferme volonté de punir ces expéditions orchestrées par des associations de transfuges nord-coréens réfugiés au Sud.La Cheongwadae a fait savoir que ces actes violent non seulement la loi relative à la coopération et aux échanges intercoréens, mais aussi la loi portant sur les eaux publiques et celle sur la sécurité aérienne.De fait, le palais présidentiel a souligné que le lâchage aérien de messages anti-Pyongyang faisait partie des actes que les deux Corées étaient convenues de cesser dans leur accord. Avant de rappeler que le royaume ermite avait interrompu ses opérations du même genre vers le Sud, depuis la signature de la « Déclaration de Panmunjom » en 2018. Elle a réaffirmé sa volonté de respecter celle-ci et se montre ainsi cohérente dans son message pacifiste pour la péninsule coréenne.Jusqu’à présent, le gouvernement sud-coréen faisait de son ministère de la Réunification un guichet unique pour faire état de sa position concernant les largages de pamphlets anti-Pyongyang. Mais la Cheongwadae se serait sentie obligée d’intervenir, étant donné que le Nord ne cesse de durcir le ton contre le Sud et qu’un bon nombre d’associations civiles sud-coréennes préparent des opérations controversées de grande envergure, à l’occasion du 70e anniversaire de la guerre de Corée, qui a éclaté le 25 juin 1950.