Pyongyang veut renforcer son armée face à la menace militaire américaine

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, 12 juin, correspond au deuxième anniversaire du sommet historique à Singapour entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Afin de marquer cette date, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a publié un communiqué intitulé : « Nous avons une réponse claire envers les Etats-Unis ».Selon l’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA), Ri Son-gwon a fait savoir que son pays s’est fixé pour objectif stratégique permanent de développer une force plus convaincante, afin de faire face aux menaces militaires américaines sur le long terme. Dans son texte, il a précisé que Pyongyang n’avait jamais eu autant d’espoir qu’il y a deux ans pour améliorer ses relations avec Washington, mais que tout a été transformé en un désespoir, avant de voir disparaître son moindre optimisme pour la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne.Le plus haut diplomate nord-coréen a fait remarquer que son régime et la Maison blanche n’avaient avancé en rien dans leurs relations, même si leurs deux dirigeants maintiennent toujours un bon rapport amical. Selon lui, ce ne serait plus la peine de « rester main dans la main », comme Kim et Trump se les sont serrées à Singapour en 2018.Ri Son-gwon a visé directement Donald Trump, qui brigue son second mandat présidentiel cette année. Selon lui, Pyongyang ne fera pas de cadeau sans aucune contrepartie de manière à empêcher le président américain de mettre en valeur ses actes en vers la Corée du Nord comme un grand exploit politique.