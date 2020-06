Le 1er satellite militaire sud-coréen sera lancé mi-juillet à bord d’une roquette de SpaceX

Photo : YONHAP News

Le premier satellite de communication de l’armée sud-coréenne décollera le mois prochain des Etats-Unis. D’après les médias locaux spécialisés dans le développement spatial, Spaceflight Now et Teslarati, l’entreprise spatiale américaine civile SpaceX devrait lancer autour de mi-juillet le satellite Anasis 2 à bord de sa roquette Falcon 9.L’engin en question, construit dans une usine d’Airbus à Toulouse en France, est déjà arrivé au Kennedy Space Center, situé à Cap Canaveral dans l’État de Floride. L’opération de préparation pour son lancement serait actuellement en cours.Anasis 2 a été fabriqué suite à un contrat signé entre l’armée sud-coréenne et Lockhheed Martin. Le constructeur américain s’est engagé à fournir un satellite de communication militaire en échange de son modèle de chasseur F-35A pour l’armée sud-coréenne. Ensuite, la société a commandé à Airbus la construction de cet appareil à l’image de son modèle de communication Eurostar E3000.Une fois ce satellite mis en orbite, la Corée du Sud disposera, pour la première fois, d’un satellite militaire dernier cri.