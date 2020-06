La province de Gyeonggi décide d’arrêter les auteurs de largage aérien de tracts anti-Pyongyang en flagrant délit

Photo : KBS News

La province de Gyeonggi a désigné une partie de sa région limitrophe avec la frontière intercoréenne comme « zone dangereuse » et a décidé d’arrêter en flagrant délit tous ceux qui participent au largage aérien de tracts anti-Pyongyang.Le gouverneur adjoint à la paix de cette province en a fait part, ce matin, lors d’une conférence de presse en ligne, en déclarant que cette pratique constituait « une catastrophe sociale » prévue dans la loi de base relative au désastre et à la gestion de la sécurité. Lee Jae-gang a ensuite déclaré que Gyeonggi ne pouvait apporter qu’une réponse musclée à ces actes susceptibles de provoquer des accrochages armés entre les deux Corées, comme ce fut le cas en 2014.Le gouvernement régional a également décidé de sanctionner la fabrication de ballons destinés à transporter des prospectus dénigrant le régime de Kim Jong-un. Il a également ordonné l’arrêt de la distribution de tracts en vertu de la loi sur la publicité en plein air et celle relative à la gestion des déchets. La province continuera de dénoncer ce genre de pratique, y compris l’envoi prévu le 25 juin, dans le cadre du 70e anniversaire de la guerre de Corée.