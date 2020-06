Plusieurs centaines d'employés d’entreprises et leurs familles foulent le sol vietnamien exceptionnellementement

Photo : YONHAP News

Alors que le gouvernement vietnamien interdit l’entrée des étrangers sur son territoire, dans le cadre de la prévention contre le COVID-19, quelque 300 employés de 180 entreprises sud-coréennes et les membres de leurs familles se rendent aujourd’hui au Vietnam à titre exceptionnel.D’après la Chambre de commerce de la Corée du Sud à Hanoï, ils passent par l’aéroport de Van Don, situé dans le nord du pays. Ces passagers font partie des 863 personnes dont l’entrée dans le pays a été autorisée par le cabinet du Premier ministre vietnamien. Un premier contingent comprenant 193 individus est arrivé mardi et le départ du dernier groupe est prévu en début de semaine prochaine.Tous ces ressortissants sud-coréens ont déposé un certificat médical selon lequel ils ont été testés négatifs à la pandémie. Ils devront néanmoins rester confinés pendant 14 jours dans un hôtel cinq étoiles situé dans la ville de Ha Long, dans la province de Quang Ninh. Pendant ce temps-là, ils devront se soumettre à deux reprises à un test de dépistage.Depuis mars dernier, Hanoï a approuvé, exceptionnellement, l’entrée d’environ 3 500 employés et cadres de sociétés sud-coréennes ainsi que des étudiants faisant leurs études là-bas.