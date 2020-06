Photo : YONHAP News

S’il ne pleut que dans le sud cet après-midi, la météo est tout de même loin d’être belle dans le reste du pays. En effet, une épaisse couverture nuageuse grise recouvre l’ensemble du territoire.Mais le temps est très lourd et humide. Les températures grimpent jusqu’à 26°C à Busan, 27°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, et enfin 30°C à Daegu et à Séoul.La grisaille de poursuivra toute la journée de samedi et des précipitations sont attendues un peu partout. Elles arriveront sur Séoul dans la soirée. Dimanche sera plus agréable avec un retour progressif du soleil. Le thermomètre se maintient entre 25 et 30°C.