Parlement : l’élection des présidents des commissions permanentes repoussée à lundi prochain

Photo : YONHAP News

Le bras de fer entre le parti au pouvoir et l’opposition se poursuit autour de l’élection des présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale. En conséquence, le vote, prévu aujourd’hui, a été repoussé à lundi prochain.Le président du Parlement, Park Byeong-seug, a pris cette décision en appelant les deux camps à parvenir à un terrain d’entente dans les trois jours.La pomme de discorde réside dans la présidence de la commission de la législation et des affaires juridiques. En effet, toutes les propositions et projets de loi, approuvés par les commissions parlementaires concernées, doivent être examinés pour leur forme et leur fondement juridique par cette commission, avant de passer au vote en séance plénière. Elle examine aussi les textes portant sur le ministère de la Justice et sur les institutions juridiques, ainsi que la motion de censure contre le président de la République.Le Minjoo, le parti au pouvoir, fort de 177 sièges sur 300 au sein de l’Hémicycle, a proposé de donner ce poste à un député de sa formation en contrepartie de sept commissions parlementaires sur 17, à savoir celles sur l’examen du budget, l’aménagement du territoire et des transports, ou encore l’éducation. Cette proposition a été rejetée lors de l’assemblée des députés du Parti du Futur Unifié (PFU), première force d’opposition, qui réclame haut et fort la présidence de la commission de la législation.