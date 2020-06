Les bourses asiatiques ont peur d’une éventuelle 2e vague de propagation du COVID-19

Photo : YONHAP News

Dans le sillage des principaux indices boursiers américains, qui ont enregistré une baisse importante, hier heure locale, les places boursières des pays asiatiques ont également été bouleversées, dans la crainte d'une deuxième vague d'infections au nouveau coronavirus.En Corée du Sud, le Kospi clôture à la baisse pour le deuxième jour de suite. L’indice de référence de la bourse de Séoul enregistre un recul de 2,04 %, soit 44,48 points, et termine à 2 132,30 points. Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, est sur le même rythme avec une chute de 1,45 %, soit 11 points et finit à 746,06 points.De leur côté, les indices Nikkei 225 et Topix, de la bourse nippone, ont tous les deux baissé de plus de 2 %. Idem pour la Chine, où les indices composites de Shanghai et de Shenzhen ont reculé de près de 1 %. Enfin, le Hang Seng (IHS) à Hong Kong et le Cha Chiang à Taïwan perdent près de 2 %.Du côté des devises, la dégringolade continue pour le won sud-coréen. À la fermeture des transactions, l’euro s’échange contre 1 360,53 wons (+2,20 wons) et le dollar américain 1 203,80 wons (+7,40 wons).