COVID-19 : 56 nouveaux cas, les mesures préventives renforcées dans la région métropolitaine de Séoul

Photo : YONHAP News

Le nombre de patients supplémentaires contaminés par le COVID-19 dans la région métropolitaine de Séoul n’arrive pas à reculer. En 24 heures, 56 nouveaux cas ont été enregistrés, portant le nombre total des cas confirmés en Corée du Sud à 12 003. La plupart d’entre eux ont été signalés à Séoul et dans la province de Gyeonggi. C’est la quatrième fois que ce chiffre dépasse la barre des 50 depuis le début du mois de juin.En effet, un nouveau foyer d’infection est apparu. Il s’agit de Seongsim Day Care Center, un établissement dispensant de soins pour les seniors souffrants de démence sénile ou de difficultés de mouvement. 13 cas ont été déclarés dont deux employés et 11 usagers, sur un total de 80 personnes testées.Par ailleurs, la liste des malades liés au point de vente par cooptation Richway continuent de s’allonger avec 17 individus en plus à Séoul.C’est donc dans cette situation que le gouvernement a décidé de prolonger, jusqu’à nouvel ordre, le renforcement des mesures préventives dans la région métropolitaine, qui devaient initialement s’achever ce dimanche. Ainsi, la recommandation de fermer les lieux de vie nocturne, les karaokés ou les cybercafés reste maintenue. Par ailleurs, l’adoption de la liste de clientèle via code QR devient obligatoire pour les instituts d’éducation privée et les cybercafés.Même son de cloche pour les écoles. Le ministère de l’Education a décidé de prolonger la restriction du nombre des élèves présents en même temps dans les établissements scolaires à un tiers des effectifs jusqu’au 30 juin.