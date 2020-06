Sondage : la majorité des sud-Coréens s'opposent au largage de tracts anti-Pyongyang

Photo : YONHAP News

Sur fond de gel accéléré des relations entre les deux Corées, six sud-Coréens sur dix souhaitent l’arrêt de l'envoi au-dessus du 38e parallèle de tracts dénonçant Pyongyang par des transfuges nord-coréens basés au Sud. Et environ 70 % des habitants espèrent le lancement de projets intercoréens qui n'enfreignent pas les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité de l'Onu à l'encontre de l'Etat ermite. C'est ce qu'a révélé un récent sondage effectué par la KBS auprès de 1 000 sud-Coréens majeurs.Concernant les mesures du 24 mai 2010, prises par Séoul en représailles suite au torpillage par l'armée nord-coréenne de sa corvette Cheonan, 51,5 % des sondés ont répondu qu'elles devraient être maintenues, malgré leur portée pratique affaiblie.Pour résoudre le dossier nucléaire nord-coréen, 57,5 % ont jugé que les mesures effectives de dénucléarisation de la part du régime de Kim Jong-un étaient les plus nécessaires. En même temps, pour plus de 60 % des réponses, les négociations nord-coréano-américaines bloquées depuis un an, pourront avancer une fois adoucies les sanctions contre Pyongyang. En effet, seulement 50,3 % estiment ces sanctions utiles à l’éventuel règlement de la question du nucléaire nord-coréen.À noter toutefois que 63,2 % des personnes interrogées se sont montrées pessimistes quant au déroulement des pourparlers entre Pyongyang et Washington.Le niveau de confiance de cette étude est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.