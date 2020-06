Le Sénat américain dépose une résolution sur l'alliance Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

A quelques jours du 70e anniversaire de l’éclatement de la guerre de Corée, le Sénat américain a déposé, pour la première fois, une résolution visant à souligner l’importance de l’alliance entre les Etats-Unis et la Corée du Sud.Selon ce texte, la relation entre les deux alliés, liés par le sang depuis le 25 juin 1950, a évolué pour devenir un partenariat pour la coopération globale en matière de sécurité. L’offre de kits de dépistage du COVID-19 et de masques de protection aux Etats-Unis par le gouvernement sud-coréen y est mentionnée comme un exemple de cette entente.Ses auteurs affirment que le stationnement des soldats américains sur le sol sud-coréen correspondrait à l’intérêt national des Etats-Unis. Ils estiment que ces GI’s sont prêts à répondre aux attaques d’un pays tiers, qui fait probablement référence aux menaces nord-coréennes.Cette résolution est déposée dans un contexte où Richard Grenell, l’ancien ambassadeur américain en Allemagne, a évoqué une possible réduction du nombre des effectifs militaires américains déployés à l’étranger, y compris en Corée du Sud.D’après Séoul, aucune discussion n’a été entamée avec Washington sur ce sujet.