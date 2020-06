Le KCDC deviendra une agence indépendante pour assurer une gestion efficace des épidémies

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. Le Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) deviendra une agence indépendante dotée de sa propre politique. Quant à l’Institut national de la santé, il ne sera pas placé sous la tutelle du ministère de la Santé, mais restera rattaché au KCDC. De son côté, le ministère aura deux vice-ministres, le premier dédié à la protection sociale et le second à la santé publique.C’est la décision prise aujourd’hui par le Minjoo, la formation présidentielle, le ministère de l'Intérieur et celui de la Santé, et la Maison bleue. Suite à cette réforme, le KCDC sera capable de mieux gérer une crise sanitaire, à partir du contrôle de l’épidémie jusqu’à la commercialisation d’un vaccin en passant par le développement d’un traitement.Le gouvernement va déposer, cette semaine, un projet de loi sur la réorganisation de ce centre afin de lui permettre de se doter d’un personnel et d’un budget renforcés.