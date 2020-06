La Corée du Sud aidera ses entreprises à remporter le maximum de commandes à l'étranger

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen apportera un soutien financier d'envergure aux entreprises afin qu’elles gagnent de nouvelles commandes hors des frontières. A cet effet, 30 projets de construction d'infrastructures ou d'usines dont la valeur totale atteint 100 milliards de dollars, ont été sélectionnés. C'est ce qui a été révélé à l'issue d'une réunion économique ministérielle tenue aujourd'hui et présidée par le vice-Premier ministre à l'économie.Parmi ces commandes, celles d'une valeur de 30 milliards de dollars, autour de 26 milliards d’euros, feront l'objet de ce soutien dès cette année. La liste des pays concernés n'est pas divulguée, mais le Bangladesh et la Birmanie doivent y figurer pour leurs projets de constructions routière et ferroviaire ou de création de villes intelligentes.Par ailleurs, le gouvernement prône une collaboration entre l'exécutif et les secteurs public et privé, appuyée par un conseil pluri-ministériel mobilisant notamment les ministères des Finances, de l'Aménagement du Territoire, de l'Industrie et des Affaires étrangères. En outre, des informations sur les projets de construction, collectées jusqu'ici par différentes institutions, seront désormais réunies et gérées dans un système intégré.Et ce n'est pas tout. L’État établira un fonds de 15 000 milliards de wons, environ 11 milliards d’euros, dont 3 700 milliards de wons, soit un peu plus de 2,7 milliards d’euros, seront dédiés aux 30 projets en question. Une aide financière de 10 900 milliards de wons, soit 8 milliards d’euros, sera également injectée pour renforcer la compétitivité des entreprises dans les appels d'offres à l’étranger.