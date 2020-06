COVID-19 : 36,5 personnes contaminées chaque jour dans la région métropolitaine ces 2 dernières semaines

Photo : YONHAP News

Le bilan quotidien du COVID-19 dépasse, pour le deuxième jour de suite, le seuil des 30 en Corée du Sud. Les autorités sanitaires ont fait part de 37 patients supplémentaires infectés par le nouveau coronavirus, ce qui porte le nombre total des cas confirmés à 12 121. La plupart des nouveaux cas sont recensés à Séoul et ses alentours.Notons aussi que durant ces deux dernières semaines, le nombre moyen journalier de nouveaux contaminés s’est élevé à 36,5, contre 20,4 lors de la quinzaine précédente.Les autorités sanitaires soulignent que le virus se disperse de manière sporadique et les contaminations collectives se poursuivent surtout dans les établissements fréquentés par des personnes âgées, comme les maisons de repos et de soin. Elles ont invité les habitants de la région métropolitaine à faire preuve d’une grande responsabilité afin de contribuer à l’endiguement de l’épidémie.