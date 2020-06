COVID-19 : adieu aux vastes campagnes périodiques de recrutement

Photo : YONHAP News

Les entreprises sud-coréennes délaissent depuis l'année dernière leurs vastes campagnes périodiques de recrutement ouvertes à tous les diplômés d'université pour se tourner vers des embauches spontanées et sur mesure. Une tendance accélérée par la propagation du nouveau coronavirus, qui rend obligatoires les entretiens d'embauche à distance.KT et SK Telecom, les deux géants de la télécommunication mobile en Corée du Sud, ont opté cette année pour cette modalité de recrutement, tout comme Hyundai Motor l'a déjà fait l'an dernier. LG, l'un des grands conglomérats du pays, a lui aussi annoncé la suppression de son système d’embauche traditionnel qui existait depuis 63 ans.En effet, selon un portail de recrutement en ligne, au premier semestre de 2020, le nombre de postes ouverts lors des campagnes de recrutement régulières a reculé de 10 points par rapport au semestre précédent. Les industriels souhaitent, d'une part, éviter l'organisation d'examens d'envergure en raison du COVID-19, et d’autre part, disposer de ressources humaines capables de donner des résultats sans délai, à cause de leurs activités durement affectées par la pandémie.Il est donc conseillé aux jeunes diplômés, qui sont soumis à une forte concurrence avec les candidats expérimentés, de s'intéresser aux secteurs liés aux TIC et de préparer à l'avance des lettres de motivation sur mesure. Mais diverses politiques incitatives seront nécessaires pour aider les petites et moyennes entreprises à attirer les jeunes demandeurs d'emplois.