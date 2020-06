La Corée du Sud à nouveau en excédent commercial

Photo : YONHAP News

La baisse des exportations sud-coréennes se poursuit pour le troisième mois d’affilée. Selon les chiffres publiés aujourd’hui par le Service des douanes, leur montant s’est élevé le mois dernier à 34,9 milliards de dollars, soit une baisse de 23,6 % en glissement annuel.Quant aux importations, elles ont reculé de 21 % pour atteindre 34,5 milliards de dollars. Résultat, le solde de la balance commerciale du pays du Matin clair est redevenu positif, faisant état d'un excédent courant de 400 millions de dollars.Les navires et les semi-conducteurs ont vu leurs ventes hors des frontières augmenter respectivement de 37 % et de 6,5 %. En revanche, de fortes baisses ont été observées dans l’automobile (-53,1 %), les équipements de télécommunications (-15,2 %), les produits pétroliers (- 67,7 %), les pièces détachées automobiles (-66,4 %) et les produits électroménagers (-39,2 %).Par destination, les exportations ont chuté de 29,2 % vers les Etats-Unis et de 22,5 % vers l’Union européenne.Pour ce qui est des résultats sectoriels liés aux importations, ils ont progressé de 132,1 % pour les machines, de 21,9 % pour les voitures et de 56,4 % pour les ordinateurs. Par contre, l’achat de pétrole et de produits électroménagers ont accusé des reculs respectifs de 68,4 % et de 16,3 %.